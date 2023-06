Teotino | «Frattesi | Milan parte svantaggiato sull’Inter per un motivo»

Leggi su inter-news

(Di domenica 25 giugno 2023) Con Thuram destinato all’Inter ora il derby di mercato colsi sposta su, in uscita dal Sassuolo. Il giornalista, nel corso della trasmissione Microfono Aperto su Radio Sportiva, dà un breve giudizio sulla trattativa per il centrocampista. IL NUOVO DUELLO – Si attendono novità sul fronte Davide, col Sassuolo che praticamente ogni giorno lo mette in vetrina. Gianfrancovaluta le possibilità: «Lì ilun po’, perché dall’intervista dell’altro giorno trapelava chiaramente la sua preferenza per l’Inter. Ilè in svantaggio: certo, se riuscisse a convincerefarebbe in modo di tamponare un po’ la ferita per Sandro Tonali». Inter-News - Ultime notizie ...