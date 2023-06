Tennistavolo | Giochi Europei 2023 | Niagol Stoyanov esce agli ottavi | l’Italia saluta Cracovia

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023)del, che non si è qualificata per le gare a squadre, si congeda dalla Hutnik Arena di, sede dei tornei degli European Games: si concludedel singolare maschile il bel cammino di, ultimo italiano ancora in gara. L’azzurro, numero 131 del mondo, cede in appena 26 minuti al campione d’Europa in carica, il tedesco Qiu Dang, numero 1 del seeding e 9 del ranking mondiale, il quale si impone con un netto 4-0 (11-8, 11-2, 11-4, 11-7). Nel primo game il tedesco scappa subito sul 3-0, l’azzurro recupera fino al 5-6, ma poi il teutonico allunga nuovamente e va a chiudere sull’11-8. Nel secondo parziale Qui va di nuovo sul 2-0 in avvio, poi il campione ...