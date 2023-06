Tennis | Torneo Berlino Kvitova regina dei prati | Vekic ko in finale

(Di domenica 25 giugno 2023) Per la ceca 31esimo titolo in carriera, il sesto sull'erba(GERMANIA) - Ladeiè sempre lei, Petra, che mette la sua firma anche sul "Bett1one Open" (WTA 500 - montepremi ...

...comunque dirsi soddisfatti di aver raggiunto la prima finale come coppia al loro terzo... Applausi alla coppia italiana per la prima volta insieme in una finale!#pic.twitter.com/...Per la ceca 31esimo titolo in carriera, il sesto sull'erba BERLINO (GERMANIA) - La regina dei prati è sempre lei, Petra Kvitova, che mette la sua firma anche sul "Bett1one Open" (WTA 500 - montepremi ...Nella finale deldiAtp del Queen's, Carlos Alcaraz batte il belga De Minaur per 6 - 4 6 - 4 e torna numero uno del mondo. Guarda il video con gli highlights del ...

Wimbledon mette Sinner tra le leggende del tennis, ma c'è un grande assente: Vergognatevi Fanpage.it

Carlos Alcaraz vince al Queen's il primo torneo della sua carriera sull'erba e torna di nuovo numero uno al mondo scavalcando Djokovic ...Per la ceca 31esimo titolo in carriera, il sesto sull'erba BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) - La regina dei prati è sempre lei, Petra Kvitova, ...