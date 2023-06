Temptation Island | svelati tentatori e tentatrici | tra loro due volti noti di Uomini e Donne!

L'attesa è finita per rivedere su Canale 5 il reality delle tentazioni. La quarta coppia annunciata è quella composta da Manu e Isabella , fidanzati da tre anni e mezzo. A decidere di partecipare a questo programma è stato lui: 'Sono molto innamorato e ...E proprio Francesco Chiofalo , tramite un commento su Instagram, ha detto la sua: L'ex Lenticchione diha poi concluso: Gli ex fidanzati di Antonella Fiordelisi commentano la ...Chi sono le tentatrici di2023 Lunedì 26 giugno si apriranno i battenti della nuova edizione con Filippo Bisciglia in onda su Canale 5: scopriamo nomi e profili di Instagram. Tentatrici, ...

Temptation Island 2023, Manu e Isabella: ecco chi sono. La coppia arriva da Milano IL GIORNO

Temptation Island, tra i tentatori anche un nostra vecchia conoscenza!Tra i tentatori della nuova edizione di Temptation Island ...Finalmente ci siamo: domani in prima serata su Canale 5 prenderà il via la nuova edizione di Temptation Island, attesissima dai fan della trasmissione, rimasti orfani del loro “guilty pleasure” per be ...