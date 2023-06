Techetechete' su Rai 1 | un dettaglio rovina tutto | Perché lo hanno fatto?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 25 giugno 2023)' è la trasmissione di Rai 1 che va in onda in access prime time nel periodo estivo: eccoviene presa di mira sui social Sono ormai trascorsi più di 15 giorni da quando Affari Tuoi, il game show 'dei pacchi' ha chiuso i battenti. Amadeus - dopo una lunga e intensa stagione televisiva, è andato in vacanza e ora tocca ad altri lavorare (anche se, a dirla tutta, il presentatore è già attivissimo per il Festival di Sanremo). Così, da diverso tempo a questa parte, sta andando in onda al posto della sua trasmissione'. Questo format non è afinnovativo per casa Rai. In buona sostanza,' prevede la messa in onda, in maniera 'creativa' di filmati del passato televisivo. In particolare, ogni volta si sceglie un fil rouge che vada a congiungere tutti i video che ...