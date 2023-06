Tavassi e Edoardo Donnamaria | rapporti oggi dopo il GF Vip | ecco come stanno le cose

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 25 giugno 2023)la fine del Grande Fratello Vip non si sono incontrati spesso. Il primo, ospite di Giada Di Miceli durante Non succederà più su Radio Radio, ha parlato del loro rapportoil GF Vipè la persona che più mi fa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.