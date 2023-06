... Zucchero e Andrea Bocelli in Miserere ,e Max Pezzali in Gli anni, Fiorella Mannoia ed Emma ne Il peso del coraggio,in Piccola stella senza cielo , Elisa ein A ...Elisa eper A modo tuo,e Pezzali per Gli anni -anche conper Piccola stella senza cielo - Rkomi ed Elodie per La coda del diavolo, Fiorella Mannoia ed Emma per Il ...In poco meno di un mese si è raccolto un cast mica male, da(che è pure il padrone di casa ... Mannoia, Morandi, Negramaro, Pausini (che commuove cantando Romagna mia), Pezzali, Salmo e

Tananai e Ligabue, il duetto al concerto per l'Emilia Romagna (VIDEO) Novella 2000

Il duetto di Tananai e Ligabue al concerto per l'Emilia Romagna ha fatto commuovere gli spettatori. Ecco il video.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...