Tajani “La Russia si indebolisce | ora la pace è più vicina”

(Di domenica 25 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E’ finito il mito dell’unità delladi Putin. Questa escalation interna divide lo schieramento militare russo. E’ l’esito inevitabile quando si sostiene e finanzia una legione di mercenari”. Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, in un’intervista a “Il Messaggero”. “Una cosa è certa – sottolinea– oggi il fronte russo è più debole di ieri. Mi auguro che la adesso lasia più. Attendiamo di capire le prossime mosse dellain Ucraina”. Perl’invasione dell’Ucraina “si è rivelata un boomerang per Putin. I russi non sono riusciti a vincere, hanno fallito la guerra lampo. Adesso pagano i problemi e le contraddizioni dell’apparato militare”. “Una cosa è certa: il fronte russo è più debole di ...

