Tagli alla sanità | non prendiamo lezioni da Speranza e Ricciardi

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 25 giugno 2023) A volte ritornano. Il binomio virale più terrorizzante durante la strana pandemia di Covid-19 torna a lanciare anatemi contro il governo Meloni. Intervistati rispettivamente da La Repubblica e La Stampa, Robertoe Walter, suo consigliere quando dirigeva il Ministero della Salute, hanno lamentato chissà qualispesa sanitaria, sostenendo, in sintesi, che chi occupa oggi la stanza dei bottoni non avrebbe imparato nulla dstessa pandemia. In soldoni, sebbene la dotazione del servizio sanitario pubblico sia ulteriormente aumentato in termini assoluti di 4 miliardi, tantochesottolineano che con l’attuale legge di Bilancio la spesa complessiva passa dal 7% del Pil al 6,7%. Uno 0,3% in meno previsto che per questi due ...