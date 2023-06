Taekwondo | Natalia D’Angelo conquista la medaglia di bronzo nei -67 kg ai Giochi Europei!

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023) Arriva la quartain tre giorni per la Nazionale italiana diaiEuropei 2023 sulla pedana dell’Arena di Krynica-Zdroj (in Polonia). Merito di, che ha strappato unimportante nella categoria olimpica -67 kg salendo per la prima volta in carriera sul podio in un grande evento internazionale senior. La 24enne abruzzese è entrata in gara stamattina regolando la padrona di casa polacca Justyna Kowalkowska per 2-0 (4-0, 11-2) e perdendo ai quarti con la spagnola Cecilia Castro Burgos in tre round (5-1, 1-5, 1-8).è stata in grado successivamente di reagire, imponendosi ai ripescaggi sull’olandese Amy Jo Mink per 2-1 (7-3, 5-9, 14-4) e aggiudicandosi in rimonta la finale per il terzo posto sulla croata Matea Jelic con ...