Tabellone Wta Berlino 2023 | Sabalenka guida il seeding | nessuna italiana al via

(Di domenica 25 giugno 2023) Ildel torneo Wta di, con tante big del circuito femminile eall’interno del main draw. Sull’erba tedesca, dunque, non troviamo per il momento giocatrici azzurre, ma ci sono la testa di serie numero uno, e poi Rybakina, Gauff, Kvitova e tante altre tenniste di spicco. Di seguito allora ecco ilcostantemente aggiornato per quanto riguarda il Wta di. MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVWTAFINALE (7) Kvitova b. Vekic 6-2 7-6(6) SEMIFINALI (7) Kvitova b. Alexandrova 6-3 6-4 Vekic b. (6) Sakkari 6-4 7-6(8) QUARTI DI FINALE Alexandrova b. V.Kudermetova ritiro (7) Kvitova b. (3) Garcia 6-4 7-6(3) (6) Sakkari b. Vondrousova 7-6(7) 6-1 Vekic ...

Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.42e seconda testa di serie del seeding cadetto dopo il successo abbastanza sofferto sulla 18enne britannica Stoiber, n.1.033 del ranking, in...Domenica agrodolce per il tennis azzurro in Germania, dove è in corso il250 di Bad Homburg 2023 . Delle due azzurre impegnate per il loro match di primo turno, ...due azzurre presenti in, ...

WTA Nad Homburg, il tabellone: quattro azzurre al via SuperTennis

Camila Giorgi alza l'asticella e lascia i follower senza fiato: il sensualissimo selfie basterà per farsi perdonareMartina Trevisan subisce la terza sconfitta consecutiva all'esordio al 'Bad Homburg Open presented by Engel & Völkers', WTA 250 sull'erba con ...