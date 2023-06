Svolta a centrocampo | due obiettivi di grande prestigio per sostituire Ndombele e Demme

(Di domenica 25 giugno 2023) Ilè il reparto destinato a subire i maggiori cambiamenti in casa Napoli, a seguito dell’addio die di. Notizie Calcio Napoli – In casa Napoli il reparto che molto probabilmente subirà delle modifiche sarà il, a causa dell’addio die della probabile partenza di Diego. Bisognerà quindi trovare dei rimpiazzi, e per la mediana sono previste almeno due operazioni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli ha chiare idee su chi puntare: “Avendo a disposizione risorse economiche senza problemi o obblighi di vendita, che invece affliggono molte altre squadre, il club partenopeo può ambire a duedi: l’olandese Teun Koopmeiners e il ...

Gazzetta - Svolta a centrocampo: due le priorità per rimpiazzare Ndombele e Demme Tutto Napoli

