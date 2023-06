Svizzera U21-Italia U21 | Nicolato | “Eravamo feriti | ma abbiamo risposto bene”

Leggi su 11contro11

(Di domenica 25 giugno 2023) Dopo la clamorosa beffa del gol fantasma rimediata contro la Francia U21, gli azzurrini del ct Paolonon si lasciano abbattere e superano gli elvetici in uno spettacolare match chiuso con il punteggio di 2-3. Una prova di grande carattere da parte dell’U21, culminata con un primo tempo chiuso sul punteggio di 3-0 con le reti di Pirola, Gnonto e Parisi. Poi, un netto calo di attenzione e concentrazione, che portano larimontare ben due reti proprio all’inizio della seconda frazione di gioco. Nonostante lo spavento, gli azzurri riescono comunque a portare a casa la vittoria, rimettendosi in carreggiata per la qualificazione alle fasi finale degli Europei U21. Ecco le parole del ct degli azzurrini Paolo, nel post-partita diU21-U21. Ecco ...