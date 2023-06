Svizzera-Italia Under-21 | Bellanova OK poi 1 2 dell’Inter | le formazioni

(Di domenica 25 giugno 2023)per la seconda giornata degli Europei-21 prenderà il via alle ore 18 a Cluj-Napoca. Nelleufficiali figura, dopo l’assurdo gol non visto giovedì contro la Francia, poi dei prestiti Inter titolare l’ormai ex Pirola (sarà riscattato dalla Salernitana) e panchina per Males (di ritorno dal Basilea).-21 – LEUFFICIALI(4-1-4-1): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Sohm; Imeri, Rieder, Jashari, Ndoye; Amdouni.In panchina: Ammeter, Keller, Vouilloz, Stojilkovic, Vonmoos, Amenda, Di Giusto, Bares, Muller, Kronig, Krasniqi, Males.Commissario tecnico: Patrick Rahmen(3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; ...

Sono note le formazioni ufficiali di Svizzera-Italia, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo Under 21.Dopo la sconfitta contro la Francia all’esordio, in un match condizionato dagli errori arbitrali e dell’assenza della tecnologia a supporto dell’arbitro, l’Italia Under 21 affronta i pari età della Sv ...