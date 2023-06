Svizzera-Italia U21 LIVE 0-0 | calcio d’inizio

(Di domenica 25 giugno 2023) Alla Cluj Arena, il match valido per la seconda giornata degli Europei U21 traU21: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Cluj Arena di Cluj-Napoca,si sfidano nella seconda giornata degli Europei U21. SintesiU21 0-0U21 1? – primo possesso azzurro. Migliore in campo: a fine partitaU21: marcatori e tabellinoU21 (4-1-4-1): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Sohm; Imeri, Rieder, Jashari, Ndoye; Amdouni. CT: Patrick RahmenU21 (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Tonali, Rovella, Bove, Parisi; Pellegri, Gnonto. CT: Paolo Nicolato

Alla Cluj Arena, il match valido per la seconda giornata degli Europei U21 traU21: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla Cluj Arena di Cluj - Napoca,si sfidano nella seconda giornata degli Europei U21. Sintesi...CLUJ -Under 21 di nuovo in campo oggi a Cluj dopo l'esordio contro la Francia : Nicolato mette alle spalle Lindhout e il ko e punta la. Agli azzurrini, ancora senza punti in classifica nel ...Dove vedereU21: diretta tv e streaming La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai2 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.U21, formazioni ...

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...EURO U21 - Italia-Svizzera, aggiornamenti e risultato in diretta del match valido per gli Europei Under 21 ...