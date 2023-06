Svizzera-Italia | le pagelle di CM | Tonali regna | Bellanova è un treno Gioia Gnonto | Scalvini delude

Tutto aperto ora per il passaggio del turno, cona pari merito a 3 punti nel Girone D e Norvegia e Francia che scendono ora in campo. Si qualificano alla fase successiva le prime ...Prima vittoria per gli azzurrini. Pirola, Gnonto e Parisi in gol nel primo tempo L'batte la3 - 2 nel match valido per la seconda giornata del Gruppo D agli Europei Under 21 . A Cluj, la selezione del ct Nicolato conquista i primi 3 punti del torneo dopo la sconfitta ...U21, la partita La sfida si mette subito in discesa per gli Azzurrini. Dopo 6' ci pensa Pirola a sbloccare il risultato con un colpo di testa preciso su calcio d'angolo battuto da . ...

LIVE Italia-Svizzera 3-2: gol di Pirola, Gnonto, Parisi, Imeri e Amdouni | La diretta La Gazzetta dello Sport

La UEFA si sveglia, Tonali e Gnonto fuori categoria: ma l'Italia è a due facce, servono il 9 e... Nicolato ...Il Commissario Tecnico dell'Italia under 21 Paolo Nicolato ha parlato al termine della sfida contro la Svizzera ...