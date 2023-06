Svizzera-Italia 2-3 | il tabellino

Commenta per primo Fabiano Parisi, esterno dell'Under 21, dopo la vittoria contro laall'Europeo è intervenuto al microfono di Rai Sport : 'Abbiamo approcciato bene, poi nella ripresa dovevamo entrare meglio. Laè una ...... per non dover procedere a ulteriori tagli, anche se la radio pubblicaha già dato l'...La presenza dell'Onu resiste nel Sudan devastato dal conflitto Mario Giro politologo La tempesta ...L'batte la3 - 2 nel secondo match del girone D dell'Europeo Under 21, in svolgimento in Georgia e Romania. Una vittoria sofferta, per la nazionale di Nicolato che era addirittura in ...

LIVE Italia-Svizzera 3-2: gol di Pirola, Gnonto, Parisi, Imeri e Amdouni | La diretta La Gazzetta dello Sport

Raoul Bellanova, esterno di proprietà del Cagliari impegnato nell’Europeo Under21, ha così parlato a Rai Sport dopo la vittoria per 3-2 contro la Svizzera: Ci tenevo a fare bene oggi, a far bene per ...Le parole del ct degli azzurrini al termine della vittoria contro la Svizzera nella seconda giornata del Girone D degli Europei ...