Svizzera-Italia 2-3 | Bellanova | “Non dovevamo staccare la spina | ho dato tutto in campo”

(Di domenica 25 giugno 2023) “Ci tenevo a far bene, volevo dare il 100%. Avevamo subito un’ingiustizia all’esordio, oggi volevamo mettere intutta la cattiveria repressa. Siamo partiti fortissimo, nel secondo tempo abbiamo staccato un po’ la, cosa che nonfare. Ci siamo complicati le cose da soli”. Lo ha detto il difensore dell’under 21 azzurra Raouldopo la vittoria per 3-2 sullaagli Europei di categoria. “Cerco di offrire la mia qualità migliore alla squadra, provo a lasciareme stesso in”, ha aggiunto ai microfoni di Rai Sport. Anche Pirola, autore del gol dell’1-0 ha commentato la vittoria: “Nel primo tempo è stata la partita che volevamo, con voglia di aggredirli alti e di fare risultato. Nel secondo invece abbiamo...

1 Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'Under 21, commenta ai microfoni di Rai 2 la vittoria per 3 - 2 sullaU21: 'Abbiamo fatto un grande primo tempo, ma dovevamo fare più gol. Forse abbiamo pagato la prima partita sul ...Commenta per primoU21 -U 21 2 - 3U21 (4 - 1 - 4 - 1): Saipi; Blum (dal 45' Males), Stergiou, Burch (dall'85' Vouilloz), Omeragic; Sohm; Imeri (dall'85' Von Moos), Rieder, Jashari, Ndoye; ...... ha parlato dopo la vittoria degli azzurrini contro laFabiano Parisi, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria dell'Under 21 contro laper 2 - 3 dove ha segnato ...

FINALE Italia-Svizzera 3-2: gol di Pirola, Gnonto, Parisi, Imeri e Amdouni | La diretta La Gazzetta dello Sport

[themoneytizer id=”99064-6] Grande vittoria, seppur sofferta, per gli azzurrini agli Europei U21. L’Italia si è imposta per 3-2 sulla Svizzera e torna al secondo posto, pronta ad affrontare la Norveg ...Oggi domenica 25 giugno alle ore 18:00 nella cornice della Cluj Arena, per l’Italia U21 del Ct Paolo Nicolato è già tempo da dentro o fuori in quest’Europeo di categoria. Dopo la pessima direzione arb ...