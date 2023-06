“Successo di Putin” L’analisi di Gianandrea Gaiani sullo “show” di Prigozhin | “Leadership rinsaldata e Usa confusi | ma qualcosa puzza”

(Di domenica 25 giugno 2023) “Unoche si è sgonfiato troppo in fretta per essere una cosa seria, che pone molti dubbi e qualche sospetto”. La marcia su Mosca della Wagner di Evgenysi è conclusa in fretta e senza troppi spargimenti di sangue. Ma soprattutto, sostiene il direttore della rivista Analisi Difesa, “con un accordo che sembra accontentare tutti, ma sopratutto”., aveva ragione lei: nell’intervista concessa sabato a ilfattoquotidiano.it ha detto “quella in corso sembra una guerra civile invece è una trattativa”.Intanto un colpo di stato non lo inizi a 800 chilometri da Mosca, da Rostov. Poi c’era la coincidenza con la scadenza della nuova legge di Mosca, che impone alle compagnie private come Wagner un contratto che le mette di fatto sotto il controllo del ...

Aereo perde contatto radio e scatta l'allarme, decollo immediato per 2 Eurofighter: cosa èTensione Russia - Nato, aerei dial confine con la Polonia: i jet italiani li intercettano. ...... ha lanciato la sfida direttamente al presidente Vladimir, penetrando con le sue milizie in ... In foto, Prigozhin Quanto èfa comunque riflettere. Prigozhin e i suoi uomini sono arrivati ...Per approfondire L'intervento " Fragile e incapace di reagire, il punto di non ritorno diL'... ma il regime è comunque nel caos" Il punto " Ecco cosa èieri

Sfida al Cremlino, stop della Wagner che lascia Rostov tra gli applausi della folla - Antony Blinken: la crisi in Russia rivela le crepe della leadership di Vladimir Putin - Antony Blinken: la crisi in Russia rivela le crepe della leadership di Vladimir Putin RaiNews

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Vladimir Putin afferma che la sua priorità è l'attenzione all'operazione ... il ministero della difesa ha reso noto che l'esercito russo ha "respinto con successo" gli attacchi sferrati dalle forze di ...