Su Lukaku il Chelsea si impunta con l’Inter E l’Arabia Saudita alza – CdS

(Di domenica 25 giugno 2023) Servirà grossa diplomazia da parte dele diper riuscire in un nuovo trasferimento come quello di un anno fa (vedi articolo). Questo anche perché, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, c’è da fare i conti conchele richieste del. LA RICHIESTA – C’è semprefra le pretendenti di Romelu. Nonostante la sua volontà di rimanere al, l’offerta dell’Al-Hilal da sessanta milioni è tuttora valida. E questo è un problema, perché ilnon è disposto a fare regali. I Blues, riporta il Corriere dello Sport, si stannondo perché sanno che nell’ultima stagioneha ottenuto ...

Le dichiarazioni Rory Jennings, attore inglese e tifoso del, ha accusato Romeludi avere poca lealtà per le squadre in cui ha militato, ma non solo. Ecco le sue dichiarazioni a ...Le ultime indiscrezioni parlando di unche, nel caso riuscisse a cedere(magari al Milan , insidiatosi nel continuo derby di mercato con i cugini interisti), potrebbe tentare l'assalto ...Calciomercato Inter,lontano: idea Morata per l'attaccoThuram non basta per il rooster offensivo di Simone Inzaghi, viste le difficoltà dell'Inter nella conferma daldi Romelu. ...

Lukaku, Tuttosport è sicuro: "L'Inter prepara l'offerta al Chelsea" Milan News

Quale futuro per Romelu Lukaku: ecco le ultimissime notizie riguardo l'addio dal Chelsea del giocatore. C'è la svolta di calciomercato.Motivo per cui da Viale della Liberazione, informa Tuttosport, studiano la nuova offerta per convincere il Chelsea. Lukaku ha già detto ai dirigenti di volersi ridurre l'ingaggio pur di restare a ...