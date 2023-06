Studenti trovano una porta chiusa a chiave | quello che scoprono dentro è inquietante

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 25 giugno 2023) Oggi Notizie Un gruppo di amici decide di aprire ladi una cantina che era rimastae misteriosa da quando si erano trasferiti nella loro casa universitaria. Il loro incredibile e un po'scoperta è stata condivisa su TikTok dalla loro amica Midge. Scopriamo insieme cosa hanno trovato. Di cosa parliamo in questo articolo... - Un gruppo di amici ha deciso di aprire unadel loro seminterrato che era sempre stata. - Hanno scoperto un'ambientazione da vecchia confraternita, con murales sulle pareti e un vecchio bar. - L'ambientazione risale al dicembre 2007, quasi venti anni fa. - Molti suggeriscono di trasformare lo spazio in uno spazio di incontro o in un bar a tema. - Altri commentatorilo spazio un po' spaventoso e ...