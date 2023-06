(Di domenica 25 giugno 2023) Due persone sono state uccise e 15 ferite durante unaavvenuta a Saginaw , nel, durante una grandedi. Lo riporta la Cnn citando la polizia. Laera stata promossa sui social media senza autorizzazione e gli agenti avevano disperso la folla «più volte in luoghi diversi», prima dei fatti, ha detto la polizia delin un comunicato stampa. Stavano per effettuare...

Strage in Michigan, festa in strada finisce in sparatoria: 2 morti e 15 feriti Gazzetta del Sud

