Strage di delfini e leoni marini | tutta colpa di un’alga killer | verifiche in corso

(Di domenica 25 giugno 2023)tossica sta facendodilungo le coste della California meridionale. Secondo le autorità, centinaia di cetacei si sono spiaggiati lungo le coste da Santa Barbara a San Diego dopo averla ingerita. In attesa dell’esito degli esami, si ritiene che la tipologia di algaresponsabile della moria sia la ‘Pseudo-nitzschia’, che produce una neurotossina chiamata ‘acido domoico’, letale per, capodogli ema anche uccelli, come gabbiani e pellicani. Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration, l’agenzia nazionale per l’oceano e l’atmosfera, iI cambiamento climatico e l’eccessivo riscaldamento delle acque marine possono favorire il proliferare di alghe ...