Stoytchev e i princìpi del suo volley | “Se uno fa una cosa | allora puoi riuscirci anche tu Ricordo solo le sconfitte | lì trovo motivazione”

(Di domenica 25 giugno 2023) “A casa si parlava di pallavolo dalla mattina alla sera, mio padre faceva l’allenatore e mi ha messo in testa dei principi fondamentali per il mio futuro di atleta prima e di coach poi”. Radostinlavora in Italia dal 2007. Era il vice alla Dinamo Mosca, quando il direttore sportivo Giuseppe Cormio, l’uomo che nel 1983 aveva portato in ItaliaJulio Velasco, ha avuto l’intuizione di dargli in mano la panchina del Trentinodopo un semplice colloquio. Da quel momento il coach bulgaro vince in Italia quattro scudetti, altrettanti mondiali per club, tre Champions League e tre Coppa Italia. Dal 2019 è l’allenatore di Verona, che ha portato quest’anno al quinto posto in campionato. “Mio padre mi allenavain casa e nei periodi estivi, per il resto ho sempre avuto altri ...