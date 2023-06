Stop alle grandi dimissioni di massa È boom del lavoro porta a porta | +3 | 4%

Alla fine la crociata contro le croci che pullulano sulle nostre montagne batte in ritirata. Con l'esultanza del centrodestra che in coro ha dato vita a una levata di scudi. Tutto era partito dal Cai, ...... il generale Surovikin piacetruppe che combattono in Ucraina e potrebbe rimpiazzare Gerasimov ... Unoavvenuto dopo una marcia di avvicinamento in cui, apparentemente e incredibilmente, non ...Soltantoore 6.08 la circolazione ferroviaria è stata ripristinata.

Stop alle croci sulle vette montane: Regione Lombardia contro il Cai SondrioToday

Stop alle iniezioni quotidiane e insulina solo una volta alla settimana. Una rivoluzione nella vita di chi soffre di diabete potrebbe essere all'orizzonte. Ad annunciarlo due diversi studi pubblicati ...Le parole del direttore editoriale del Cai a Milano generano un polverone. Santanchè: "Rivedano la loro posizione". Poi il chiarimento e le scuse ...