Sport in tv oggi domenica 25 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023) Tantoin tv ed in25: ini Giochi Europei, il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo femminile con i Campionati Italiani, i motori con le gare di Motocross e Motomondiale, e molto altro ancora. Giornata tutta per i motori: per quel che riguarda il Motomondiale 2023, si concluderà il fine settimana del GP d’Olanda, con il warm up e le gare che si disputeranno ad Assen e saranno valide per l’ottava tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su SkyMotoGP e SkySummer, in direttasu Sky Go e Now, in diretta live testuale su OA. La diretta tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile alle ore ...