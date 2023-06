Spingono auto in panne sul viadotto | in due vengono travolti e uccisi

(Di domenica 25 giugno 2023) Sono statiin pieno , mentre spingevano la loro vecchia Peugeot 204 in, da una Bmw che transitava sulcalabrese dove il loro mezzo si era fermato: per Bruno Vavalà di 23 anni e ...

Spingono auto in panne, in 2 investiti e uccisi su viadotto Agenzia ANSA

Sono stati travolti in pieno, mentre spingevano la loro auto in panne, da una Bmw che transitava sul viadotto calabrese dove la loro auto si era fermata: per Bruno Vavalà di 23 anni e Nicola Callà di ...Due uomini, Bruno Vavalà di 23 anni e Nicola Callà di 60 anni, sono stati travolti e uccisi mentre spingevano la loro auto in panne su un viadotto nella serata di ieri, 24 giugno 2023. Ad investire le ...