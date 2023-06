Spezia | nuovo nome per la panchina | si candida anche Stroppa

(Di domenica 25 giugno 2023) C’èGiovannitra iti per un posto da allenatore allo: la situazione in casa degli aquilotti Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, lostarebbe pensando a Giovannicome allenatore per affrontare la prossima stagione in serie cadetta. Dopo l’esonero dal Monza negli ultimi mesi del 2022, il tecnico è in cerca di una nuova squadra e non sarebbe da escludere un ritorno in terra ligure, lì dove è stato già nel 2013.

Aquilani, Nesta e Bianco le novità già ufficializzate ASCOLI WILLIAM VIALI () : la scelta dei ...al futuro così come anche Mignani che è entrato nelle mire di altri club (soprattutto lo). ...Il giro di campo dopo l'ultima contro lo- che ci ha permesso di qualificarci per l'Europa ... NEWS E TRATTATIVE LIVE DANI CEBALLOS Real Madrid Scadenzacontratto: 2027 La storia tra ..."È stata una partita importantissima per noi perché vincere contro loci ha permesso di ... Quella finale sarà unpunto di partenza "Sarebbe stato un epilogo perfetto, purtroppo però il ...

Spezia, continua la ricerca del nuovo allenatore: nelle ultime ore ci sono stati contatti con Stroppa TUTTO mercato WEB

L'Hellas Verona dopo essersi salvata per ultima, vincendo lo spareggio contro lo Spezia, adesso entra nella settimana cruciale per annunciare l'allenatore.Cessione ufficiale in casa Spezia. Kevin Agudelo è un nuovo calciatore dell'Al Nasr Dubai per 2,5 milioni di euro. Contratto triennale per il colombiano.