Special Olympics | Italia campione del mondo nel calcio a 5!

(Di domenica 25 giugno 2023) Come l'del 2006. Il nostro team dia 5 Unificato ha replicato l'impresa degli uomini di Marcello Lippi di 17 anni fa conquistando il Mondiale. Ai rigori (7 - 5) l'ha battuto il ...

Proprio Gianluigi Buffon, icona del calcio contemporaneo e Fabio Grosso, bomber decisivo nella FIFA World Cup di Germania 2006, hanno voluto spronare il Teamcon simpatici messaggi ...La 33enne sul tetto del mondo dei 100 metria Berlino, l'omaggio del sindaco Sisti Spoleto festeggia orgogliosa la sua Irene Orazi, nuova campionessa del mondo dei 100 metri. Irene 33 anni, che si allena con la ...Pioggia di medaglie arrivano per l'Italia dalledi Berlino , che si chiuderanno questa sera con la Cerimonia nel set della monumentale Porta di Brandeburgo a Berlino. Ad oggi è di 23 ori, 28 argenti e 22 bronzi il bottino degli ...

Elena Palazzo, a nome della Regione, premia i nostri sportivi migliori. “L’entusiasmante vittoria dell’Italia Special Olympics, che conquista la medaglia d’oro nel calcio a Berlino, è per noi tutti mo ...Risultato storico per la cerverese: Giorgia Meriano è medaglia d’oro di nuoto nelle special olympics, ai Mondiali di Berlino. Un sogno, un traguardo sensazionale, Giorgia quasi non credeva alla ...