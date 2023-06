Spalletti e De Laurentiis | l' incredibile coincidenza | sono nello stesso hotel a Ischia!

... non sono mai stati così vicini, non recentemente, e dev'essere stata una congiunzione astrale o una semplicissima coincidenza che ha sistemato Aurelio Dee Lucianol'uno a due ...Un'ipotesi per gli azzurri passati daa Garcia poteva essere Danso, però il profilo non ... Resta però da vedere se Deavrà l'intenzione di sborsare almeno 30 milioni per il granata.La più grande riguarda la panchina con l'arrivo già ufficiale di Rudi Garcia che ha sostituito, mentre Deè alle prese anche con le vicende legate a Giuntoli e col mercato, ...

De Laurentiis e Spalletti in vacanza a Ischia: alloggiano nello stesso albergo AreaNapoli.it

Il Napoli pensa anche a Ferdi Kadioglu del Fenerbahce per rinforzare la mediana. Ne parla l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino.Il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, ha espresso il suo parere sulla conquista del titolo da parte del Napoli di Spalletti.