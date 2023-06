Spagna Under 21 vs Ucraina Under 21 – probabili ormazioni

(Di domenica 25 giugno 2023) La21 e l’21 si affronteranno martedì 27 giugno per la prima posizione nel Gruppo B, con entrambe le fche hanno già prenotato il loro posto nei quarti di finale del Campionato Europeo21. Con una differenza reti superiore, laè in testa al gruppo davanti all’, seconda classificata, e un pareggio sarebbe sufficiente alla squadra di Santi Denia per assicurarsi la promozione come vincitrice del gruppo. Il calcio di inizio di21 vs21 é previsto alle 20:45 Anteprima della partita...

...di uno che non è uno qualsiasi - non a caso lo chiamano Special One - se quanto sostenuto in... D'altra parte, stiamo parlando dell'Uefa, quell'Uefa che decide di assegnare l'Europeo21 a ...... uno è l'attaccante esterno Nicolò Cambiaghi , classe 2000, titolare dell'21. Di proprietà ... Intanto inassicurano che Pedro sarebbe tentato da un'offerta dei "soliti" club arabi: il ...Le probabili formazioni di- Ucraina , match della fase a gironi degli Europei21 2023, in programma tra Georgia e Romania. Il fischio d'inizio è in programma alle 20:45 di martedì 27 giugno. La partita definirà la ...

Europei Under 21, le formazioni ufficiali di Spagna-Croazia GianlucaDiMarzio.com

Alle 18 gli azzurrini di Nicolato – sconfitti all'esordio dalla Francia – sfidano gli elvetici, serve una vittoria per restare in corsa per la qualificazione ...