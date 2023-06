Un branco diha attaccato barche a vela che partecipavano alla regata Ocean Race, al largo dello Stretto di Gibilterra, in. Un ...attaccano le barche ine Portogallo: 'Stanno giocando', secondo gli esperti marini Toscana, delfini spiaggiati: altri tre esemplari trovati morti. L'allarme lanciato da Arpat: '14 solo ...Nel 2011 al largo die Portogallo sono state contate solo 39e ciò fa sì che esse siano considerate in via d'estinzione dall'Unione internazionale per la conservazione della natura. Ma l'...

Spagna, orche attaccano barche dell'Ocean Race LAPRESSE

Mentre si avvicinavano allo Stretto di Gibilterra, le orche assassine hanno speronato una delle barche. Con orche iberiche.Un incontro di 15 minuti con ...(LaPresse) Un branco di orche ha attaccato barche a vela che partecipavano alla regata Ocean Race, al largo dello Stretto di Gibilterra, in ...