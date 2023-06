Sottomarino Titan | al via l' inchiesta | interrogato l' equipaggio della Polar Prince Analisi su audio e registri della nave

(Di domenica 25 giugno 2023) Gli, idi viaggio, l'. Tutto quello che servirà per ricostruire la tragedia delsarà esaminato nelle prossime settimane dal team di investigatori canadesi ...

Gli audio, i registri di viaggio, l'equipaggio. Tutto quello che servirà per ricostruire la tragedia delsarà esaminato nelle prossime settimane dal team di investigatori canadesi che è salito a bordo della nave che ha lanciato il sommergibile nelle profondità del mare nel suo utlimo ...Tutto quello che servir per ricostruire la tragedia delsar esaminato nelle prossime ... ci sono anche alcuni familiari delle cinque vittime che cercano risposte sull'implosione dele ...La nave appoggio La nave era stata utilizzata per il lancio delimploso domenica nel Nord Atlantico , con le cinque persone che erano a bordo. Gli investigatori tra le altre cose ...

Sottomarino Titan, la confessione del Ceo: «Per risparmiare scafo realizzato con fibra di carbonio della Boein ilmessaggero.it

Lo youtuber MrBeast ha affermato di essere stato invitato per visitare il Titanic a bordo del sommergibile Titan. La rivelazione è arrivata attraverso un post su Twitter.Pagina inizialemondocreatura: 25/06/2023Aggiornato: 25/06/2023, 19:05da: Alina Schröderè divisoEra già sul Titanic con "Titan": Arthur Lobel sta ora ...