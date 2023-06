(Di domenica 25 giugno 2023) (Adnkronos) –e figlia Fermate in auto contromano, si giustificano dicendo che devono correre inper la gravidanza della ragazza. Risultato:arrestata e figlia denunciata per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario hanno arrestato una 48enne e denunciato una 17enne, entrambe cittadine romane, rispettivamentee figlia. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, transitando in via Trionfale hanno notato l’auto delle due donne che procedeva contromano. Hanno fermato l’auto,e figlia hanno spiegato che avevano necessità di raggiungere urgentemente l’per l’avanzato stato di gravidanza della minore. Per questo motivo i militari hanno prestato assistenza e fatto da ...

La madre aveva chiesto ai carabinieri di essere accompagnata con urgenza in ospedale Madre e figlia Fermate in auto contromano, si giustificano dicendo che devono correre in ospedale per la gravidanza. Si sono fatte accompagnare in ospedale dai carabinieri. "Mia figlia è incinta". Ma in realtà stavano trasportando droga. A finire nei guai sono state una donna di 48 anni e sua figlia di 17, entrambe

"Sono incinta", fermata con la madre: butta droga in ospedale Adnkronos

(Adnkronos) - Madre e figlia Fermate in auto contromano, si giustificano dicendo che devono correre in ospedale per la gravidanza della ragazza. Risultato: madre arrestata e figlia denunciata per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.