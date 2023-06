Sommozzatori di Treviglio | gli angeli dell’acqua Il presidente Passera | “Ecco le 10 regole da seguire”

(Di domenica 25 giugno 2023). Quando c’è un problema che coinvolge l’acqua, sia di fiume che di lago, loro ci sono sempre. E che si tratti di una tragedia naturale, di una disgrazia o di un drammatico gesto volontario, loro sono i primi a uscire, in sirena, per raggiungere il luogo e prestare soccorso. Un super lavoro quello del gruppo deidi, chiamati da oltre 30 anni a questa parte, hanno appena festeggiato la ricorrenza con una grande celebrazione, che mai come nel periodo estivo sono chiamati a far fronte a molteplici richieste, e non solo sul territorio bergamasco. Purtroppo anche gli ultimi recenti fatti di cronaca raccontano di giovani che hanno perso la vita morendo annegati, ma questa è solo la punta dell’iceberg, con migliaia e migliaia di interventi. Ma anche tanta prevenzione, fatta nelle scuole, ai camp estivi, con i ...

... che sono giunti sul posto con i Vigili del fuoco di Lovere, Clusone, Bergamo e Milano, con i colleghi del repartodi Varese. Sono poi arrivati i sub volontari di, che si sono ...In supporto con l'elisoccorso sono intervenuti anche il nucleo dei Vigili del fuoco di Milano e idiDa Varese, sono arrivati i primi vigili del fuoco, e poi i sub volontari di. Inutili i soccorsi Il giovane è rimasto sott'acqua per un'ora e quando ilo hanno ...

Sommozzatori di Treviglio, gli angeli dell'acqua. Il presidente ... BergamoNews.it

“Ci uniamo alla Cooperativa Nazareth nel cordoglio per la morte del giovane. Da ieri stiamo seguendo con attenzione questa tragedia, mettendoci a disposizione della Cooperativa e delle Forze dell’ordi ...Il ragazzo di origini egiziane era in provincia di Bergamo per una vacanza organizzata dalla cooperativa Nazareth di Cremona. La tragedia giovedì 22 giugno ...