Sommergibile Titan | ispezioni sulla nave Polar Prince

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) È iniziata l'indagine canadese sulle cause dell'implosione delavvenuta domenica scorsa. Un team di investigatori è salito a bordo della, lautilizzata per lanciare ilormeggiata con le bandiere a mezz'asta nel porto di St John's, sull'isola canadese di Terranova. Sull'imbarcazione, utilizzata anche per le ricerche del batiscafo, anche i familiari di alcune delle cinque vittime. Tra le altre cose, gli investigatori intendono esaminare i materiali utilizzati per realizzare le pareti esterne del