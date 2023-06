Sommergibile imploso | l' ora delle inchieste Indagini di Usa | Francia e Canada

(Di domenica 25 giugno 2023) su Tg. La7.it - In queste ore gli esperti del Transportation Safety Board of, l'organo responsabilesugli incidenti aerei, ferroviari e marittimi, sono ...

La nave appoggio La nave era stata utilizzata per il lancio del sottomarino Titandomenica nel Nord Atlantico , con le cinque persone che erano a bordo. Gli investigatori tra le altre cose ...'Il ceo Rush pensava che il carbonio fosse sicuro'. Cosa è successo DelTitan ,pochi giorni nei fondali dell'Atlantico, non c'è più traccia. Tutto l'equipaggio, purtroppo, non ce l'ha fatta. Ma i dubbi sulla costruzione del 'bolide' restano. A tal ...

Sommergibile imploso: si cercano risposte nella nave appoggio TGLA7

Gli audio, i registri di viaggio, l'equipaggio. Tutto quello che servirà per ricostruire la tragedia del Titan sarà esaminato nelle prossime settimane dal team di investigatori canadesi che è salito a ...Del sommergibile Titan, imploso pochi giorni nei fondali dell'Atlantico, non c'è più traccia. Tutto l'equipaggio, purtroppo, non ce l'ha fatta. Ma i dubbi sulla costruzione del "bolide" restano. A tal ...