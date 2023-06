Sollevamento pesi | Italiani 2023 | assegnati i titoli di specialità Tra i big trionfa Miserendino

(Di domenica 25 giugno 2023) Vanno in archivio i Campionatiassoluti di, rassegna andata in scena questo weekend presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito alla città Militare della Cecchignola. La primasta a vincere il titolo in ordine cronologico è stata Nicole Mannironi che, nella categoria -45 kg femminile, si è imposta sia nello strappo che nello slancio, segnando rispettivamente le misure di 53 kg e di 66 kg. Nella -49 kg invece trionfo per Irene Belluomini, abile a tirare su 67 kg e 80 kg dopo un testa a testa entuasiasmante con Eleni Battistetti. Federico La Barbera si è invece imposto nella -55 kg maschile ottenendo con ampio margine il doppio oro. Più combattuta invece la sfida nella -61 kg, dove lo strappo è stato vinto da Massimilano Rubino con 102-kg, mentre nello slancio l’ha spuntata Tommaso ...

Giorno di verdetti ai campionati italiani assoluti di specialità nel. Oro di strappo e slancio (95 e 118) nella categoria fino a 76 kg per Genna Romida Toko Kegne che si concede anche un record personale. Nella 81 kg, nello strappo l'oro di ...Si è appena conclusa la prima delle due giornate di finali dei campionati italiani assoluti di specialità di. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito, alla Città Militare della Cecchignola, si sono dati battaglia i migliori pesisti d'Italia che si sono sfidati nella due specialità di ...

Vanno in archivio i Campionati Italiani assoluti di sollevamento pesi, rassegna andata in scena questo weekend presso il Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito alla città Militare della Cecchignola.