Softball | Serie A1 2023 | Pianoro vince in scioltezza il doppio confronto con le Thunders

(Di domenica 25 giugno 2023)risponde alle dirette avversarie. Le Blue Girls hanno infatti vinto nettamente la doppia sfida contro le Metalconell’ultima disputa settimanale del Campionato diA1di, rimanendo al quarto posto della classifica. La squadra bolognese nello specifico ha lasciato a 0 le proprie avversarie, chiudendo entrambi i match con il risultato di 0-7. In gara-1 l’attacco ha vita semplicissima, come dimostrano i due punti messi a referto nei primi due inning, preludio di altri tre sigilli registrati poi nella quarta ripresa. Sul parziale di 0-5 le Blue Girls troveranno dunque gli ultimi due timbri nel quinto e ultimo turno. Andazzo simile quello di gara-2 dove, dopo due punti registrati stavolta nel secondo e nel terzo round,ha messo in ghiaccio la ...

Dopo il passo falso contro il Bollate, la Inox Team Saronno vuole ottenere il pronto riscatto contro il Macerata in occasione della quarta giornata di ritorno del campionato diA1 di. Il doppio incontro è in programma sabato 24 giugno , a partire dalle ore 18, in via de Sanctis a Saronno. Giulia Longhi e compagne si sono allenate duramente in settimana per ...Laura Vigna, chierese, ha 24 anni, ma nelun'esperienza da veterana. Ha iniziato a 13 anni sui campi di Settimo sulla scia del ...è trasferita a Bussolengo dove ha militato per 3 anni in...

