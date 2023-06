Sit-in per Emanuela Orlandi in Vaticano | il fratello Pietro | «Diddi sbaglia sulla commissione parlamentare | così nessuno potrà manovrare le indagini» – Il video

(Di domenica 25 giugno 2023) Torna a protestare indi, la 15enne cittadina vaticana scomparsa nel 1983 su cui la Santa Sede e la procura di Roma hanno riaperto le. A 40 anni dalla vicenda,e diversi attivisti hanno deciso di organizzare un sit-in prima in Largo Giovanni XXIII per poi spostarsi alle 12 in piazza Sanper l’Angelus domenicale di papa Francesco. Dalper l’occasione è arrivato anche il via libera all’accesso nella piazza «con maglie a tema e striscioni», una prima volta per il sistema di sicurezzaha detto di augurarsi che davvero la collaborazione tra inquirenti vaticani e ...

In tanti hanno raccolto l'invito del fratello Pietro Orlandi che ha organizzato stamattina un- in a Largo Giovanni XXIII, a due passi dal Vaticano,ricordare i 40 anni dal giorno in cui ...Questa mattina in Largo Giovanni XXIII a Roma , ci si ritroverà alle ore 10un- inEmanuela Orlandi , a 40 anni dalla sua scomparsa. Poi, poco prima delle 12, tutti i partecipanti andranno insieme a Piazza San Pietro,l'Angelus . 'Mi auguro che domenica papa ...Si tratta della- com che ha di fatto lanciato la carriera di Volodomyr Zelensky, cambiandone ... chetre giorni, fino a sabato 9 luglio, vedrà grandi nomi del panorama letterario, artistico e ...

Vaticano: sit-in per Emanuela Orlandi a 40 anni dalla scomparsa Radio Colonna

Arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, lo youtuber indagato per omicidio stradale in relazione all'incidente in cui è morto un bimbo di 5 anni a Roma. Su quanto avvenuto a Casal Palocco la procura ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...