(Di domenica 25 giugno 2023) Insono state scoperte nuove parti di un mosaico intatto risalente all'epoca romana, ampliando quella che è stata descritta come la più importantearcheologica dall'inizio del conflitto nel Paese, 11 anni fa. Ai giornalisti è stato mostrato il mosaico nellacentrale di, vicino a Homs, la terzapiù grande della. Il mosaico è stato trovato in un vecchio edificio l'anno scorso dalla Direzione generale delle antichità e dei musei della. Sono state acquistate altre case adiacenti per poter continuare gli scavi.il muro sono state scoperte parti di un nuovo mosaico laterale, dando agli archeologi una visione più completa della lorodell'anno scorso. Il dottor Humam Saad, direttore ...

E' il videodiventato virale su Twitter, che non pubblichiamo per ovvi motivi. Al ... l'aggressore, che vive in Svezia da 10 anni, ha dichiarato di essere un cristiano della. Aveva ...E' il videodiventato virale su Twitter, che non pubblichiamo per ovvi motivi. Al ... l'aggressore, che vive in Svezia da 10 anni, ha dichiarato di essere un cristiano della. Aveva ...

Siria, la sconvolgente scoperta sotto la città di Rastan Liberoquotidiano.it

Alla conferenza tenutasi a Bruxelles per supportare il Paese e la regione limitrofa è stata raccolta una cifra non lontana dagli 11 miliardi chiesti dall'Onu. Quattro miliardi di sussidi garantiti da ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...