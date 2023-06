11 persone, tra cui 5 civili, sono rimasti uccisi nei raid aerei russi avvenuti nel nord - ovest dellain rappresaglia per gli attacchi mortali di droni attribuiti alle forze ribelli. Lo ...15 soldati i soldati russi che sarebbero stati uccisi durante la rivolta, spiega il sito ... "Evitato bagno di sangue a Mosca" Russia, cos'è la Wagner: il suo ruolo in Ucraina, Africa e...... come in, sono schierate insieme E gli ex satelliti dell'Asia Centrale con chi si ... Regime fortemente accentrato ed autocratico era, e tale rimarràsulle prime e forse anche oltre. Tra le ...

Siria: almeno 11 morti in bombardamenti russi nel nord-ovest ... Agenzia ANSA

Almeno 11 persone, tra cui 5 civili, sono rimasti uccisi nei raid aerei russi avvenuti nel nord-ovest della Siria in rappresaglia per gli attacchi mortali di droni attribuiti alle forze ribelli. (ANSA ...Finora stata una rete di organizzazioni che fornisce mercenari con l'approvazione del Cremlino. Ha ottenuto armi anche dalla Corea del Nord ...