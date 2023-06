Sirene arabe su Allegri ma lui giura fedeltà alla Juve

(Di domenica 25 giugno 2023) TORINO - Assalto ad? L' Arabia Saudita stando alle voci non molla, anzi rilancia e, in questo mercato di maxi investimenti, non si limita a strappare i campioni ma punta anche agli ...

TORINO - Assalto ad Allegri L' Arabia Saudita stando alle voci non molla, anzi rilancia e, in questo mercato di maxi investimenti, non si limita a strappare i campioni ma punta anche agli ...Leancora protagoniste del Calciomercato: il nuovo obiettivo dell'Al - Nassr sarebbe Antoine Griezmann L'Arabia Saudita non ha ancora finito con i colpi in entrata: il nuovo obiettivo dell'...E' un'ala destra e non a caso si è parlato di lui appena è giunta l'indiscrezione di una possibile cessione di Hirving Lozano per cui ci sono. Calciomercato Napoli, Yeremi Pino pista ...

Napoli: sirene arabe per Lozano, gli azzurri iniziano a tremare... Tuttocampo

TORINO - Assalto ad Allegri L’Arabia Saudita stando alle voci non molla, anzi rilancia e, in questo mercato di maxi investimenti, non si limita a strappare i campioni ma punta anche agli allenatori.La Gazzetta dello Sport dedica spazio a Hirving Lozano e le sirene arabe su di lui: "La sua valutazione è intorno ai 20 milioni e il Napoli ci sta facendo più di un pensierino, visto che i professioni ...