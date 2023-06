Simonetti | «Inter prima e poi l’Italia il coronamento di un sogno!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 25 giugno 2023)è la protagonista della seconda puntata di “Mates”, il format diTV disponibile su DAZN che riunisce alcune protagoniste della squadra femminile con alcuni volti notiisti. ORGOGLIO – Flaminiaspiega il suo amore per il calcio e l’orgoglio di vestire le due maglie: «Indossare la maglia del, oltre quella dell’, è stato ildi un sogno. Ho cominciato a giocare a calcio a casa con i miei fratelli».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...