Siccità e ondate di caldo ma anche alluvioni e bombe d' acqua Il clima cambia e gli spazi esterni | grandi o piccoli | vanno ripensati Come? Lo abbiamo chiesto a 5 giovani paesaggiste

prolungate,di calore e poi inondazioni improvvise provocano disastri, mettono in discussione la possibilità di produrre cibo di qualità e di avere acqua per tutte. Piogge intense ..." L'Europa sta vivendo una tendenza al riscaldamento in cui ledi calore e le inondazioni ...perché le zanzare predilogono le aree locali dove c'è più acqua mentre l'anno scorso lale ...... "L'Europa sta vivendo un trend di aumento delle temperature condi calore e alluvioni più ... "L'anno scorso, con la forte, probabilmente le zanzare si sono messe in viaggio alla ricerca ...

Ondate di calore e caldo torrido dopo siccità e alluvioni. Tutta “colpa ... Ohga!