Sibilio show nei 400 hs | la 4x100 d' argento | l' Italia dell' atletica domina

Perè il secondo crono della carriera a 21/100 dal personale, Ayomide Folorunso in 54''79 chiude seconda. Argento anche per Mattia Furlani nel lungo e bronzo per Ottavia Cestonaro nel triplo. ...Senza ostacoli Si prenda proprio: il finanziere, solo nell'indimenticata semifinale olimpica, è andato più forte di quanto non faccia a Chorzow. L'azzurro, con disarmante facilità di azione ...Non solo: vedremo il rientro di Gianmarco Tamberi, quello di Alessandronei 400 ostacoli e ... Leggi anche Italia -agli Europei, sei medaglie con gli ori di Batini e Di Veroli Super Osakue,...

Questa Italia comanda in Europa. La firma è di Sibilio, show 400 hs La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.46 La nuova classifica dopo la squalifica della Gran Bretagna: Italia 294 punti Polonia 258,5 Germania 256,5 Gran Bretagna 243,5 Olanda 242 Spagna 231 Port ...Alessandro al top in 48"14, la 4X100 seconda, la squadra azzurra prima con 35.5 punti sulla Polonia. Sei podi su 13 gare del sabato. E all'ultimo giorno Tortu, Crippa, Tamberi, Weir e Iapichino: vitto ...