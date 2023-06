Si tuffa nel lago di Garda e perde i sensi | turista 25enne muore poche ore dopo in ospedale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) Non ce l’ha fatta ildi Reggio Emilia che aveva perso idurante un bagno sulla sponda bresciana deldi, presso la spiaggia “Giamaica” di Sirmione. Appena si erato in acqua il ragazzo era apparso immediatamente in difficoltà, e, visto che non riusciva a riemergere, erano subito intervenuti in suo soccorso il bagnino e un, che lo avevano riportato a riva, chiamando l’ambulanza ed effettuando un primo intervento tramite massaggio cardiaco. La sala operativa della Guardia costiera deldiha dirottato verso la spiaggia Giamaica tre mezzi navali che si trovavano già a Sirmione per una manifestazione natatoria. Tra questi, l‘idroambulanza della Croce Rossa, che ha proseguito i tentativi i di rianimazione mentre ...