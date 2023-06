Si sente male mentre è sulla pescaia del Bisenzio a Santa Lucia | grave 72enne

(Di domenica 25 giugno 2023) L'uomo, soccorso da vigili del fuoco e personale del nucleo speleo alpino fluviale, è stato trasportato in ospedale in codice giallo

L'uomo, soccorso da vigili del fuoco e personale del nucleo speleo alpino fluviale, è stato trasportato in ospedale in codice gialloCorreva il 1993, durante una Santa Messa in centro a Como un anziano sie si accascia. Il sacerdote chiede se tra i presenti c'è un medico. Ci presentiamo in dodici eredi di Ippocrate, cardiologo, neurologo, rianimatore, dentista e altri; sembrava un ..."Perché l'amore fa. Così mi sono imposta di non avere mai paura , di avere coraggio". E ha potuto farlo perché, pur giovane e acerba, silibera. E fortunata. "Conosco la strada , e ho una ...

Marco Mengoni, fan si sente male al concerto e lui ferma la musica per soccorrerla: «Te lo ricorderai per tutt leggo.it

L'uomo, soccorso da vigili del fuoco e personale del nucleo speleo alpino fluviale, è stato trasportato in ospedale in codice giallo ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...