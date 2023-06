Si sciacqui la bocca | il curioso regalo per la senatrice anti-Cav

(Di domenica 25 giugno 2023) Una scorta di collutorio per laaltoatesina Julia Unterberger. Mittente: il segretario organizzativo di Forza Italia in Alto Adige, Daniele D'Amico. «Spero di cuore lo utilizzi nel futuro prima di parlare del nostro Presidente. Forza, Italia!», il messaggio esplicativo, affidato a un post su Facebook, dell'esponente azzurro. Con questo invio, D'Amico risponde alla, peraltro presidente del gruppo delle Autonomie a Palazzo Madama, che lo scorso 20 giugno in occasione della commemorazione dell'ex premier, nell'Aula del Senato, aveva usato parole dure nei confronti di Berlusconi: «Non si può tacere come abbia fortemente danneggiato l'immagine della donna italiana». Un giudizio negativo al quale Unterberger aveva aggiunto una censura sul fronte dell'autonomia altoatesina: «Alla nostra autonomia di Bolzano non ha tolto ma non ha ...

