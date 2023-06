Si fermono a spingere l' auto e vengono uccisi da un' altra vettura

Leggi su agi

(Di domenica 25 giugno 2023) AGI - Incidente stradale mortale lungo la Trasversale delle Serre, in provincia di Vibo Valentia. A perdere la vita, due persone di Serra San Bruno, B. V. e N. C. . L'incidente si è verificato sulla Trasversale all'altezza dell'uscita di Simbario, nei pressi della galleria. Da una prima ricostruzione le persone decedute, tra cui un ventenne, sarebbero scese dall'perla lororimasta in panne quando è sopraggiunta un'che li ha presi in pieno. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 ma per i due occupanti di una Peugeot 206 non c'è stato nulla da fare. Si attende il via libera da parte dell'rità giudiziaria per il recupero di una salma finita fuori dal tracciato stradale.